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Белоруссия пока не приняла решение по закрытию границы с Россией
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РИА Новости

Белоруссия пока не приняла решение по закрытию границы с Россией

09:59 16.03.2020 (обновлено: 12:24 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкПограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии пока не принимал решений в связи с закрытием РФ границы с республикой для передвижения людей, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский.
В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Госпогранкомитет пока конкретных решений не принимал. Белорусских пограничников на белорусско-российской границе по-прежнему нет", - сказал Бычковский, комментируя решение РФ закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.
Он отметил, что если белорусской стороне "понадобится контролировать пропуск из России в Беларусь, то тогда будут приниматься решения".
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При этом, добавил собеседник, решение должно приниматься на уровне правительства. "Если есть какие-то предложения (по действиям погранведомства в связи с новым коронавирусом - ред.), то они будут обсуждаться", - сказал Бычковский.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБелоруссияВ мире
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