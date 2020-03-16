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2020-03-16T09:58+0300
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Замгубернатора Кузбасса рассказал о состоянии заразившихся COVID-19
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РИА Новости

Замгубернатора Кузбасса рассказал о состоянии заразившихся COVID-19

09:58 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик в защитной маске
Медик в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медик в защитной маске. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. В Кузбассе пациенты, зараженные коронавирусом, не требуют перевода в блок интенсивной терапии, сообщил журналистам заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.
В субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. Еще четверо контактных в субботу находились под медицинским наблюдением. В воскресенье стало известно еще о пяти пациентах, общавшихся с контактными. Таким образом, под медицинским наблюдением в Кузбассе находились девять человек. У одного пациента из группы контактных заражение коронавирусом не подтвердилось, на данный момент под наблюдением остаются восемь человек.
"Один из пациентов практически не имеет никакой симптоматики, второй пациент… состояние между легкой и средней тяжести… Динамика у него есть, ухудшения точно нет…. У больного имело место повышение температуры до 37,6, иногда чуть выше… последняя сводка… у него температуры нет, у него имелся кашель, боль в груди…. Одышки не было, каких-то нарушений сознания не было, того, что требует (перевода – ред.) в блок интенсивной терапии, не было", – сказал Цигельник.
Он добавил, что в области в наличии имеется 726 аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Эти аппараты находятся сегодня в медицинских организациях, проверены, в случае необходимости они будут собраны и переданы в те медицинские организации, где будут находиться больные", – уточнил замгубернатора.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Кузбасс (Кемерово)Общество
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