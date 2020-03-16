Замгубернатора Кузбасса рассказал о состоянии заразившихся COVID-19

КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. В Кузбассе пациенты, зараженные коронавирусом , не требуют перевода в блок интенсивной терапии, сообщил журналистам заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

В субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. Еще четверо контактных в субботу находились под медицинским наблюдением. В воскресенье стало известно еще о пяти пациентах, общавшихся с контактными. Таким образом, под медицинским наблюдением в Кузбассе находились девять человек. У одного пациента из группы контактных заражение коронавирусом не подтвердилось, на данный момент под наблюдением остаются восемь человек.

"Один из пациентов практически не имеет никакой симптоматики, второй пациент… состояние между легкой и средней тяжести… Динамика у него есть, ухудшения точно нет…. У больного имело место повышение температуры до 37,6, иногда чуть выше… последняя сводка… у него температуры нет, у него имелся кашель, боль в груди…. Одышки не было, каких-то нарушений сознания не было, того, что требует (перевода – ред.) в блок интенсивной терапии, не было", – сказал Цигельник.

Он добавил, что в области в наличии имеется 726 аппаратов искусственной вентиляции легких.