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У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус

09:57 16.03.2020
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© REUTERS / Borut ZivulovicУкраинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
© REUTERS / Borut Zivulovic
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев. Архивное фото
КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Коронавирус не обнаружили у эвакуированных из Италии украинских граждан, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Ранее в киевский аэропорт "Борисполь" прибыл специальный борт с украинцами, которых эвакуировали из Италии. На этот рейс из Венеции зарегистрировались 123 человека, 98 из них – это пассажиры автобусов, которые ранее застряли на границе Италии и Словении. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в самолете находятся также украинцы, которые были в Италии и изъявили желание вернуться на родину. Еще четыре человека оказались с иностранными паспортами, двое из которых параллельно являются носителями украинского гражданства.
"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.
Как отмечается, итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров перед посадкой в самолет и проверили температуру. Во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела, у всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. По данным пресс-службы, все эвакуированные обязались провести 14 дней в самоизоляции на время возможного инкубационного периода.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19ИталияУкраинаВ мире
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