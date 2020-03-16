У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Коронавирус не обнаружили у эвакуированных из Италии украинских граждан, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины

Ранее в киевский аэропорт "Борисполь" прибыл специальный борт с украинцами, которых эвакуировали из Италии. На этот рейс из Венеции зарегистрировались 123 человека, 98 из них – это пассажиры автобусов, которые ранее застряли на границе Италии и Словении. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в самолете находятся также украинцы, которые были в Италии и изъявили желание вернуться на родину. Еще четыре человека оказались с иностранными паспортами, двое из которых параллельно являются носителями украинского гражданства.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.

Как отмечается, итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров перед посадкой в самолет и проверили температуру. Во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела, у всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. По данным пресс-службы, все эвакуированные обязались провести 14 дней в самоизоляции на время возможного инкубационного периода.