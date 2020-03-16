В России создадут фонд премирования врачей, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.
"Также поручаю вам, Татьяна Алексеевна, совместно с Антоном Германовичем Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом", - заявил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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