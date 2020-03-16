В России создадут фонд премирования врачей, борющихся с коронавирусом

"Также поручаю вам, Татьяна Алексеевна, совместно с Антоном Германовичем Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом", - заявил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.