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Мишустин пообещал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Мишустин пообещал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом

09:54 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти РФ будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране, заявил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", - сказал он.
Мишустин также добавил, что все нынешние ограничения делаются сознательно для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем.
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Скорость распространения нового коронавируса
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