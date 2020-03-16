Власти Пуэрто-Рико объявили комендантский час из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство Правительство Пуэрто-Рико в связи с угрозой распространения коронавируса объявило комендантский час, который продлится как минимум две недели, сообщает местная газета Nuevo Dia

В настоящий момент на острове, который является зависимой от США территорией, зафиксировано пять случаев коронавирусной инфекции, еще 17 случаев проверяются. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 05.00 с 15 до 30 марта.

"Все граждане должны находиться в своих домах и, таким образом, вносить свой вклад в борьбу с распространением этого вируса. Это обязанность каждого", - заявила губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес.

Появляться на улицах во время комендантского часа разрешено лишь в исключительных случаях: приобретение продовольственных продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, посещение медицинских учреждений, выход на работу в госучреждения или частные компании, деятельность которых касается сферы жизнеобеспечения, а также уход за пожилыми людьми.

Кроме того, на острове частично закрываются торговые точки. Исключение сделано для продовольственных магазинов, оптовых баз, аптек, супермаркетов, бензоколонок и банковских сервисов. Также будут закрыты кинотеатры, концертные и спортивные залы, казино и другие места для проведения досуга.

Васкес признала, что подобные жесткие меры негативно отразятся на экономике региона. "Защита нашего населения в этот момент кризиса позволит нам с избытком вернуть завтра то, что мы вынуждены потерять сегодня", - сказала она.