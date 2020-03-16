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Власти Пуэрто-Рико объявили комендантский час из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Пуэрто-Рико объявили комендантский час из-за коронавируса

09:50 16.03.2020 (обновлено: 11:38 16.03.2020)
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© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
© Фото : U.S. National Park Service
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство Пуэрто-Рико в связи с угрозой распространения коронавируса объявило комендантский час, который продлится как минимум две недели, сообщает местная газета Nuevo Dia.
В настоящий момент на острове, который является зависимой от США территорией, зафиксировано пять случаев коронавирусной инфекции, еще 17 случаев проверяются. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 05.00 с 15 до 30 марта.
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"Все граждане должны находиться в своих домах и, таким образом, вносить свой вклад в борьбу с распространением этого вируса. Это обязанность каждого", - заявила губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес.
Появляться на улицах во время комендантского часа разрешено лишь в исключительных случаях: приобретение продовольственных продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, посещение медицинских учреждений, выход на работу в госучреждения или частные компании, деятельность которых касается сферы жизнеобеспечения, а также уход за пожилыми людьми.
Кроме того, на острове частично закрываются торговые точки. Исключение сделано для продовольственных магазинов, оптовых баз, аптек, супермаркетов, бензоколонок и банковских сервисов. Также будут закрыты кинотеатры, концертные и спортивные залы, казино и другие места для проведения досуга.
Васкес признала, что подобные жесткие меры негативно отразятся на экономике региона. "Защита нашего населения в этот момент кризиса позволит нам с избытком вернуть завтра то, что мы вынуждены потерять сегодня", - сказала она.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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