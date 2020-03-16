Мишустин рассказал о распространении коронавируса в России

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Рост количества заболевших коронавирусом в России в последние дни происходит за счет близких людей тех, кто уже болеет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
"Коронавирус – одна из разновидностей респираторных заболеваний, но пока еще малоизученная. К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился. Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счет их близких или тех, с кем они контактировали", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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