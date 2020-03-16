Председатель парламента Удмуртии Алексей Прасолов ушел в отставку

УФА, 16 мар - РИА Новости. Глава удмуртского парламента Алексей Прасолов ушел в отставку по собственному желанию, сообщил на аппаратном совещании правительства региона глава республики Александр Бречалов.
"Алексей Прасолов, председатель государственного совета Удмуртской республики, сложил полномочия по собственному желанию", - заявил Бречалов.
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"Я благодарю Алексея Михайловича за плодотворную конструктивную работу, 24 марта состоится юбилейная сессия госсовета, которую я прошу провести Прасолова. Уверен, что мы продолжим совместную работу как по линии партии "Единая Россия", так и по другим проектам", - сказал руководитель региона.
По данным пресс-службы главы республики, в этом году Прасолову исполнится 70 лет. Он начинал свой трудовой путь мастером строительного управления № 2 Главспецстроя СССР в Ижевске. Вся его биография связана с различными руководящими должностями в сфере строительства. "Избирался депутатом госсовета Удмуртии второго, третьего, четвертого и пятого созывов, Сарапульского горсовета народных депутатов. С 2017 года являлся председателем госсовета шестого созыва. Алексей Прасолов награжден государственными и ведомственными наградами", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.