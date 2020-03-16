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2020-03-16T11:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568651343.html
"Коммерсант": услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
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РИА Новости

"Коммерсант": услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

09:42 16.03.2020 (обновлено: 11:49 16.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Операторы предупредили о возможном росте тарифов на сотовую связь, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.
Операторы подчеркнули, что такое развитие событий неизбежно в случае, если государство не обеспечит им компенсацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сетям.
Проект предлагает два варианта компенсации затрат — за счет введения налоговых льгот или с помощью запуска специального тарифа с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, в рамках которого доступ к социально значимым ресурсам будет безлимитным и нетарифицируемым.
По оценкам экспертов, опрошенных изданием, с учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20 процентов.
Мужчина говорит по телефону
1 августа 2019, 09:13
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Экономика
Популярные комментарии
Как-то операторы все больше и больше борзеют, может их всех объединить в национального оператора Гостелеком? А нынешние владельцы пусть идут в другой бизнес, раз этот для них не рентабельный?
16 марта, 10:02
agent_anonimus
158400012
Когда уже новость то появиться, что доходы Россиян увеличились на 20%?
16 марта, 10:05
oostan.maksim
126220203
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