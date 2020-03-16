"Коммерсант": услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Операторы предупредили о возможном росте тарифов на сотовую связь, пишет " Операторы предупредили о возможном росте тарифов на сотовую связь, пишет " Коммерсант " со ссылкой на проект предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.

Операторы подчеркнули, что такое развитие событий неизбежно в случае, если государство не обеспечит им компенсацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сетям.

Проект предлагает два варианта компенсации затрат — за счет введения налоговых льгот или с помощью запуска специального тарифа с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, в рамках которого доступ к социально значимым ресурсам будет безлимитным и нетарифицируемым.