"Коммерсант": услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Операторы предупредили о возможном росте тарифов на сотовую связь, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.
Операторы подчеркнули, что такое развитие событий неизбежно в случае, если государство не обеспечит им компенсацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сетям.
Проект предлагает два варианта компенсации затрат — за счет введения налоговых льгот или с помощью запуска специального тарифа с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, в рамках которого доступ к социально значимым ресурсам будет безлимитным и нетарифицируемым.
По оценкам экспертов, опрошенных изданием, с учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20 процентов.
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