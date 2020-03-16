В России наладят систему онлайн-оповещения граждан о коронавирусе

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти РФ в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом, в том числе через социальные сети. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
"В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации (с коронавирусом – ред.)", - сказал он.
"Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону: о числе заболевших, о тех, кто выздоровел. Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров", - добавил он.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса