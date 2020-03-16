"Белавиа" приостанавливает рейсы в Кишинев и Ригу

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 17 марта приостанавливает рейсы в Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 17 марта приостанавливает рейсы в Кишинев Ригу из-за ситуации с коронавирусом , сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Кишинев - с 17 по 31 марта 2020 года; Рига - с 17 марта по 14 апреля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте компании.

В " Белавиа " также призвали потенциальных пассажиров проверять обновления об отмененных рейсах на сайте авиакомпании "в связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке" из-за распространения коронавируса.

Ранее "Белавиа" из-за ситуации с коронавирусом решила отменить около 70 рейсов в страны Европы и Азии, а также в ряд российских городов. Кроме того, временно приостановлены полеты в Милан и Рим, Ашхабад, а также в аэропорты Украины, Польши и Кипра.