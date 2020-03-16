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"Белавиа" приостанавливает рейсы в Кишинев и Ригу
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РИА Новости

"Белавиа" приостанавливает рейсы в Кишинев и Ригу

09:38 16.03.2020 (обновлено: 10:57 16.03.2020)
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© Flickr / Pieter van MarionСамолет авиакомпании "Белавиа"
Самолет авиакомпании Белавиа
© Flickr / Pieter van Marion
Самолет авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 17 марта приостанавливает рейсы в Кишинев и Ригу из-за ситуации с коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.
"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Кишинев - с 17 по 31 марта 2020 года; Рига - с 17 марта по 14 апреля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте компании.
В "Белавиа" также призвали потенциальных пассажиров проверять обновления об отмененных рейсах на сайте авиакомпании "в связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке" из-за распространения коронавируса.
Ранее "Белавиа" из-за ситуации с коронавирусом решила отменить около 70 рейсов в страны Европы и Азии, а также в ряд российских городов. Кроме того, временно приостановлены полеты в Милан и Рим, Ашхабад, а также в аэропорты Украины, Польши и Кипра.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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