Прилетевших из Сеула россиян отпустили из карантина под Ташкентом

"Двадцать граждан России, в том числе четверо детей, которые находились на карантине, накануне отпущены после завершения всех необходимых процедур наблюдения. Они все здоровы, анализы на вирус у них отрицательные", - сказал представитель посольства.

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый случай COVID-19 в республике. На утро 16 марта число зараженных увеличилось до шести. Правительство решило ние с 16 марта приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами, спустя три дня будет приостановлено и сообщение по железной дороге. Для иностранных граждан также будут организованы чартеры для доставки их из Узбекистана на родину.