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Прилетевших из Сеула россиян отпустили из карантина под Ташкентом
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РИА Новости

Прилетевших из Сеула россиян отпустили из карантина под Ташкентом

09:38 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Двадцать граждан России, в том числе четверо детей, прибывших в начале марта чартерным авиарейсом из Сеула в Ташкент и помещенных на карантин из-за коронавируса, отпущены после завершения периода наблюдения, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе посольства РФ в республике.
Узбекистан с 1 марта временно приостановил авиасообщение с Южной Кореей из-за активного распространения нового типа коронавируса в этой стране. В тот же день авиакомпания Uzbekistan airways чартерным авиарейсом доставили 251 пассажира из Сеула в Ташкент. Из них 231 человек, в том числе 20 граждан России, были помещены на двухнедельный карантин в санатории в городе Чиричик в Ташкентской области.
"Двадцать граждан России, в том числе четверо детей, которые находились на карантине, накануне отпущены после завершения всех необходимых процедур наблюдения. Они все здоровы, анализы на вирус у них отрицательные", - сказал представитель посольства.
В дипмиссии уточнили, что большинство граждан РФ, которые находились на карантине, проживают в Киргизии, после их выписки узбекская сторона оформила им все необходимые документы для пересечения границы Узбекистана.
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По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый случай COVID-19 в республике. На утро 16 марта число зараженных увеличилось до шести. Правительство решило ние с 16 марта приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами, спустя три дня будет приостановлено и сообщение по железной дороге. Для иностранных граждан также будут организованы чартеры для доставки их из Узбекистана на родину.
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Коронавирус COVID-19ТашкентЮжная КореяСеулУзбекистанВ мире
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