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2020-03-16T09:35+0300
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Минздрав Мексики опроверг слухи о смерти пациента от коронавируса
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РИА Новости

Минздрав Мексики опроверг слухи о смерти пациента от коронавируса

09:35 16.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минздрав Мексики опроверг информацию СМИ о смерти одного из пациентов, у которого ранее был выявлен коронавирус, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее газета Milenio сообщила о предположительной смерти 71-летнего мексиканского бизнесмена по имени Хосе Кури. Ранее у него был подтвержден коронавирус после поездки в США.
"В последние несколько часов начала распространяться версия о смерти в одной из больниц на юге Мехико одного из пациентов мужского пола в возрасте 71 года, заболевшего коронавирусом. Минздрав подтвердил, что по данным на 23.00 15 марта (08.00 мск понедельника) пациент не умер, но находится в критическом состоянии", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что в Мексике подтверждено 53 случая коронавируса.
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Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.
Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ, и заверяет, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.
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Коронавирус COVID-19МексикаВ мире
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