Минздрав Мексики опроверг слухи о смерти пациента от коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минздрав Минздрав Мексики опроверг информацию СМИ о смерти одного из пациентов, у которого ранее был выявлен коронавирус , сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее газета Milenio сообщила о предположительной смерти 71-летнего мексиканского бизнесмена по имени Хосе Кури. Ранее у него был подтвержден коронавирус после поездки в США.

"В последние несколько часов начала распространяться версия о смерти в одной из больниц на юге Мехико одного из пациентов мужского пола в возрасте 71 года, заболевшего коронавирусом. Минздрав подтвердил, что по данным на 23.00 15 марта (08.00 мск понедельника) пациент не умер, но находится в критическом состоянии", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в Мексике подтверждено 53 случая коронавируса.

Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.