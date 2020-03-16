Богатейшие люди мира с начала года потеряли почти триллион долларов

Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото

Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Состояние богатейших людей в мире с начала 2020 года сократилось в совокупности почти на триллион долларов, подсчитало агентство Состояние богатейших людей в мире с начала 2020 года сократилось в совокупности почти на триллион долларов, подсчитало агентство Блумберг

Опасения за быстрое распространение коронавируса оказывает сильное влияние на мировые рынки. Биржи США в прошедший четверг потеряли 9,5-10%, а биржи Европы обрушились на 11-16,6% после заявления Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

"В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли 331 миллиард долларов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к 950 миллиардам долларов", — отмечает агентство.

Таким образом, с начала года самые богатые люди мира потеряли 16% совокупного собственного капитала. Так, глава французской LVMH Бернар Арно потерял 9,5 миллиарда долларов, а капитал главы Amazon Джеффа Безоса снизился на 8,1 миллиарда долларов.

Совокупное состояние богатейших россиян же после падения мировых рынков снизилось более чем на 15 миллиардов долларов.