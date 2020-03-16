Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T09:25+0300
https://ria.ru/20200316/1568650411.html
Число зараженных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 200
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568263310_20:131:1621:1032_1036x0_80_0_0_b1d4657147c43ceda657094812eb567c.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 200

09:25 16.03.2020
363
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии, по данным на воскресенье, возросло до 200, сообщает портал G1 со ссылкой на минздрав.
В пятницу сообщалось о 98 заболевших, в субботу эта цифра возросла до 121.
По данным портала, больше всего случаев зафиксировано на территории штата Сан-Паулу - 136. На втором месте по численности заболевших стоит штат Рио-де-Жанейро. Там выявили 24 случая коронавируса.
Также, по данным минздрава, более 1,9 тысячи человек находятся под подозрением.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
221100
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19БразилияВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом
Женщина в медицинской маске
В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек
Сотрудники медицинского стационара
Минздрав Мексики опроверг слухи о смерти пациента от коронавируса
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Власти Пуэрто-Рико объявили комендантский час из-за коронавируса
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Богатейшие люди мира с начала года потеряли почти триллион долларов
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Малайзии зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин пообещал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
На Мартинике от коронавируса умерла 86-летняя женщина
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Норвегии достигло 1169 человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин
В магазине детских игрушек
Disney закроет магазины и отели в Северной Америке из-за коронавируса
Сотрудники медицинского стационара
СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в Мексике
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Прилетевших из Сеула россиян отпустили из карантина под Ташкентом
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Роспотребнадзор сообщил о 110 тысячах проведенных тестов на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
Лента новостейМолния