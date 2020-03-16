Disney закроет магазины и отели в Северной Америке из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Компания Компания Disney сообщила в понедельник о временном закрытии своих магазинов и отелей в Северной Америке из-за распространения коронавируса

"В соответствии с указаниями штатов и федеральными указаниями в качестве меры предосторожности в интересах наших гостей и персонала мы проводим закрытие всех магазинов Disney в Северной Америке начиная с 17 марта", - говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

Сообщается, что гости по-прежнему смогут совершать покупки в онлайн-магазинах Disney.

"Кроме того, отели, которыми владеет и руководит Disney... закроются в 17.00 в пятницу (полночь субботы мск)", - отмечается в сообщении.

Ранее компания сообщила о закрытии парков аттракционов "Мир Диснея" в штате Флорида и "Диснейленд" в пригороде Парижа из-за угрозы коронавируса.