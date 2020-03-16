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Disney закроет магазины и отели в Северной Америке из-за коронавируса
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РИА Новости

Disney закроет магазины и отели в Северной Америке из-за коронавируса

09:22 16.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ магазине детских игрушек
В магазине детских игрушек
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Компания Disney сообщила в понедельник о временном закрытии своих магазинов и отелей в Северной Америке из-за распространения коронавируса.
"В соответствии с указаниями штатов и федеральными указаниями в качестве меры предосторожности в интересах наших гостей и персонала мы проводим закрытие всех магазинов Disney в Северной Америке начиная с 17 марта", - говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.
Сообщается, что гости по-прежнему смогут совершать покупки в онлайн-магазинах Disney.
"Кроме того, отели, которыми владеет и руководит Disney... закроются в 17.00 в пятницу (полночь субботы мск)", - отмечается в сообщении.
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Ранее компания сообщила о закрытии парков аттракционов "Мир Диснея" в штате Флорида и "Диснейленд" в пригороде Парижа из-за угрозы коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19The Walt Disney CompanyСеверная АмерикаВ мире
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