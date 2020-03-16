Медики сообщили о состоянии зараженного COVID-19 жителя Пермского края

В понедельник в ведомстве РИА Новости сообщили о 264 людях, находящихся под наблюдением врачей Пермского края из-за ситуации с коронавирусом. В основном все попавшие на карантин - это прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по COVID-19.