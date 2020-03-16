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Медики сообщили о состоянии зараженного COVID-19 жителя Пермского края
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РИА Новости

Медики сообщили о состоянии зараженного COVID-19 жителя Пермского края

09:20 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Первый и единственный заболевший коронавирусом в Пермском крае чувствует себя хорошо, у него нет температуры, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Признаки заболевания COVID-19 у пермяка выявлены после возвращения 10 марта из Франции. Он был помещен в изолированную палату, где проходит соответствующее лечение. По информации минздрава, все контактировавшие с заразившимся люди были установлены и взяты под медицинское наблюдение, коронавирус у них не обнаружен.
Медик в защитной маске
08:57
В Пермском крае 264 человека поместили под наблюдение медиков
В понедельник в ведомстве РИА Новости сообщили о 264 людях, находящихся под наблюдением врачей Пермского края из-за ситуации с коронавирусом. В основном все попавшие на карантин - это прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по COVID-19.
Роспотребнадзор ранее призвал всех жителей Пермского края, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
810000
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