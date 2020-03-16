2020-03-16T09:26+0300
2020-03-16T09:26+0300
https://ria.ru/20200316/1568650110.html
Мадрид рукоплещет! В городе устроили овации в честь медиков
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РИА Новости
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РИА Новости
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Мадрид рукоплещет! В городе устроили овации в честь медиков
Жители Мадрида устроили вечером в воскресенье овации в честь медиков, работающих на пределе возможностей в связи с эпидемией коронавируса. "Да здравствуют медики! Да здравствует Испания!", – кричат они.
2020-03-16T09:26+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=89405734&type=mp4
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Мадрид рукоплещет! В городе устроили овации в честь медиков
Жители Мадрида устроили вечером в воскресенье овации в честь медиков, работающих на пределе возможностей в связи с эпидемией коронавируса. "Да здравствуют медики! Да здравствует Испания!", – кричат они.
В Испании уже почти 8 тысяч заразившихся и 288 жертв, большинство в Мадриде. Вся страна переведена на карантин – люди могут выходить из домов только в определенных случаях.