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2020-03-16T09:19+0300
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"Ъ": в России хотят ужесточить контроль за операторами техосмотра
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РИА Новости

"Ъ": в России хотят ужесточить контроль за операторами техосмотра

09:19 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работу операторов техосмотра будут контролировать по новым правилам, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект Минэкономразвития, направленный в правительство.
Документ описывает формы проверок, права и обязанности Российского союза автостраховщиков.
По новым правилам, РСА будет обязан проводить документарные или выездные проверки операторов на основании жалоб, поступивших от органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц или СМИ.
Кроме того, за Союзом закрепят обязанность контролировать занесение в информационную систему данных об автомобилях, прибывших на техосмотр.
Проект предусматривает возможность для участников рынка оспаривать решение РСА в комиссии по апелляциям, в которую войдут представители Минтранса, Минпромторга и МВД.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
6 марта, 20:45
Минтранс обновил требования к фотографиям машин во время техосмотра
131120135
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Российский союз автостраховщиковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
Чем жестче меры.тем просто дороже будут продавать липовый техосмотр.
16 марта, 09:48
Илья Jlord
1000101
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