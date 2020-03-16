"Ъ": в России хотят ужесточить контроль за операторами техосмотра

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работу операторов техосмотра будут контролировать по новым правилам, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект Минэкономразвития, направленный в правительство.
Документ описывает формы проверок, права и обязанности Российского союза автостраховщиков.
По новым правилам, РСА будет обязан проводить документарные или выездные проверки операторов на основании жалоб, поступивших от органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц или СМИ.
Кроме того, за Союзом закрепят обязанность контролировать занесение в информационную систему данных об автомобилях, прибывших на техосмотр.
Проект предусматривает возможность для участников рынка оспаривать решение РСА в комиссии по апелляциям, в которую войдут представители Минтранса, Минпромторга и МВД.