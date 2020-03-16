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Японцу, убившему людей в доме инвалидов, вынесли смертный приговор
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РИА Новости

Японцу, убившему людей в доме инвалидов, вынесли смертный приговор

09:15 16.03.2020 (обновлено: 09:22 16.03.2020)
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© AP Photo / Eugene HoshikoСотрудники правоохранительных органов Японии рядом с интернатом для инвалидов "Сад лилий в Цукуи" под Токио. 26 июля 2016
Сотрудники правоохранительных органов Японии рядом с интернатом для инвалидов Сад лилий в Цукуи под Токио. 26 июля 2016
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Сотрудники правоохранительных органов Японии рядом с интернатом для инвалидов "Сад лилий в Цукуи" под Токио. 26 июля 2016. Архивное фото
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Окружной суд Йокогамы вынес смертный приговор Уэмацу Сатоси, который в июле 2016 года убил 19 человек в доме инвалидов в Японии.
"Он отнял жизни 19 человек, даже по сравнению с другими убийствами это страшное преступление", - приводит агентство Киодо решение суда.
Полиция рядом с интернатом для инвалидов Сад лилий в Цукуи под Токио. Архивное фото
26 июля 2017, 02:34
Нападение на дом инвалидов "Сад лилий в Цукуи" в Японии (2016)
В июле 2016 года Уэмацу Сатоси проник в дом инвалидов, убил ножом 19 человек, ранил 26. После этого он пришел в отделение полиции и признался в преступлении.
Уэмацу работал в этом доме с конца 2012 года, а затем уволился с формулировкой "по личным причинам" в феврале 2016 года. Он проговорился сослуживцам о том, что считает необходимым эвтаназию для умственно отсталых людей и был направлен на принудительное лечение в связи с психическими отклонениями.
В том же месяце он принес письмо в резиденцию председателя нижней палаты японского парламента, в котором требовал принять "закон об эвтаназии инвалидов", утверждая, что такое решение позволит предотвратить Третью мировую войну, и предупреждал, что способен убить 470 инвалидов.
Во время принудительного лечения в феврале анализы показали, что он употреблял марихуану. По свидетельству друзей Уэмацу, он говорил им, что "хорошо бы, если бы инвалиды умерли". При этом соседи утверждают, что он был приветливым и жизнерадостным молодым человеком. Такое же впечатление о нем, как о "душе компании" и "заводиле" осталось у его друзей.
Позднее в ходе следствия он сообщил, что "спасал тяжелобольных со множественными заболеваниями" и не раскаивается в содеянном. Всю страну обошли кадры, на которых Уэмацу жизнерадостно улыбается, сидя в машине прокуратуры через несколько дней после убийства. Он также заявлял следствию, что не испытывает "ни сожаления, ни раскаяния", но принес извинения родственникам убитых за то, что "сделал их расставание внезапным".
Трагедия стала самым массовым убийством в Японии с конца 1930-х годов, по числу жертв превзойдя даже террористическую газовую атаку в токийском метро, предпринятую религиозной сектой "Аум Синрикё"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интернат для инвалидов, где произошла резня. Япония. 25 июля 2016 год
26 июля 2016, 07:27
Зачинщик резни в Японии хотел "избавиться" от инвалидов26-летний подозреваемый признался полиции, что хотел избавиться от людей с ограниченными возможностями, которые и стали его жертвами. Вместе с тем пока не ясно, что именно он имел в виду и каковы были мотивы преступления.
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Аум СинрикёЯпонияВ мире
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