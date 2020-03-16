Число зараженных коронавирусом в Турции выросло до 18

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявлял об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до шести. Четверо заразившихся контактировали с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19, один человек заразился во время паломнической поездки в Саудовскую Аравию.
"Наше правительство продолжает предпринимать серьезные меры для борьбы с коронавирусом. К сожалению, количество случаев заражения в Турции достигло сегодня 18", - сообщил Алтун.
По данным издания, из 18 установленных случаев заражения коронавирусом семь пациентов вернулись из поездок в европейские страны, еще трое вернулись из США.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса