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Число зараженных коронавирусом в Турции выросло до 18
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло до 18

09:14 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПассажиры на Казанском вокзале в Москве
Пассажиры на Казанском вокзале в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Турции выросло до 18, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу управления по связям администрации президента Фахреттина Алтуна.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявлял об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до шести. Четверо заразившихся контактировали с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19, один человек заразился во время паломнической поездки в Саудовскую Аравию.
"Наше правительство продолжает предпринимать серьезные меры для борьбы с коронавирусом. К сожалению, количество случаев заражения в Турции достигло сегодня 18", - сообщил Алтун.
По данным издания, из 18 установленных случаев заражения коронавирусом семь пациентов вернулись из поездок в европейские страны, еще трое вернулись из США.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТурцияВ мире
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