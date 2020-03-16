Число зараженных коронавирусом в Турции выросло до 18

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Число заболевших коронавирусом в Турции выросло до 18, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу управления по связям администрации президента Фахреттина Алтуна.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявлял об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до шести. Четверо заразившихся контактировали с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19, один человек заразился во время паломнической поездки в Саудовскую Аравию.

"Наше правительство продолжает предпринимать серьезные меры для борьбы с коронавирусом. К сожалению, количество случаев заражения в Турции достигло сегодня 18", - сообщил Алтун.

По данным издания, из 18 установленных случаев заражения коронавирусом семь пациентов вернулись из поездок в европейские страны, еще трое вернулись из США.