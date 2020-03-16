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Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом

09:11 16.03.2020 (обновлено: 09:15 16.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемый состав Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ", - говорится в сообщении.
Михаил Мишустин назначен председателем совета. В состав также вошли директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
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