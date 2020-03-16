СМИ: правительство подготовило антикризисный план из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство Правительство России готовит план по борьбе с коронавирусом , согласно которому планируется создать антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на чиновников.

"Предполагается создать антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Это дополнительные средства к тем расходам, которые понадобятся на реализацию всего плана, уточняет чиновник", - говорится в тексте.

Сообщается также, что план предусматривает возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных. Кроме этого, чиновники планируют проводить мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, чтобы не допускать роста безработицы.