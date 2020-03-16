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2020-03-16T10:14+0300
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Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
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РИА Новости

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

09:05 16.03.2020 (обновлено: 10:14 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
"Сделать получение социальной помощи простым и доступным — это одна из задач, которую ставит перед нами президент. Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется", — напомнил он на выездном совещании по нацпроекту "Демография".
В частности, чтобы упростить выдачу пособий на детей от трех до семи лет, алгоритм и порядок назначения выплаты впервые были проработаны на федеральном уровне. Потребовалось не только усовершенствовать технологическую базу, но и внести изменения в федеральное законодательство.
Сейчас целый ряд выплат малообеспеченным семьям назначается на региональном уровне, уточнили в Минтруде. Часть нормативной базы по определению критериев нуждаемости также находится в ведении субъектов.
"Мы окажем всю необходимую поддержку субъектам Федерации. Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию при назначении помощи семьям. Этой возможностью необходимо воспользоваться", — подчеркнул Котяков.
Пособия на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума начнут выплачивать с 1 июля. Форма заявления будет единой во всех регионах. Его можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг или подать через МФЦ в органы социальной защиты.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
14 марта, 13:25
Матвиенко: Россия выполнит все взятые социальные обязательства
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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