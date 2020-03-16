Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.

"Сделать получение социальной помощи простым и доступным — это одна из задач, которую ставит перед нами президент. Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется", — напомнил он на выездном совещании по нацпроекту "Демография".

В частности, чтобы упростить выдачу пособий на детей от трех до семи лет, алгоритм и порядок назначения выплаты впервые были проработаны на федеральном уровне. Потребовалось не только усовершенствовать технологическую базу, но и внести изменения в федеральное законодательство.

Сейчас целый ряд выплат малообеспеченным семьям назначается на региональном уровне, уточнили в Минтруде. Часть нормативной базы по определению критериев нуждаемости также находится в ведении субъектов.

"Мы окажем всю необходимую поддержку субъектам Федерации. Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию при назначении помощи семьям. Этой возможностью необходимо воспользоваться", — подчеркнул Котяков.