В Ростовской области сухогруз с углем сел на мель

"На реке Дон в районе хутора Коса Азовского района произошла посадка на мель судна Shaman", - сказал он.

Сухогруз следовал из Ростова-на-Дону в Словению. Груз - уголь. На борту находятся 14 членов экипажа, пострадавших нет. Ограничений для судоходства и разлива нефтепродуктов не произошло.