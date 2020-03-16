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В Ростовской области сухогруз с углем сел на мель
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РИА Новости

В Ростовской области сухогруз с углем сел на мель

09:02 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в Словению с углем, сел на мель на реке Дон в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"На реке Дон в районе хутора Коса Азовского района произошла посадка на мель судна Shaman", - сказал он.
Сухогруз следовал из Ростова-на-Дону в Словению. Груз - уголь. На борту находятся 14 членов экипажа, пострадавших нет. Ограничений для судоходства и разлива нефтепродуктов не произошло.
Для снятия судна с мели направлен буксир.
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ДонРостовская областьСловенияПроисшествия
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