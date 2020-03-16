В Ростовской области сухогруз с углем сел на мель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в Словению с углем, сел на мель на реке Дон в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"На реке Дон в районе хутора Коса Азовского района произошла посадка на мель судна Shaman", - сказал он.
Сухогруз следовал из Ростова-на-Дону в Словению. Груз - уголь. На борту находятся 14 членов экипажа, пострадавших нет. Ограничений для судоходства и разлива нефтепродуктов не произошло.
Для снятия судна с мели направлен буксир.