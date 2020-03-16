На Чукотке у двух человек с подозрением на коронавирус прошли симптомы

Отделение для людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото

Отделение для людей с подозрением на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Симптомов ОРВИ на сегодняшний день нет у двух человек с рудника "Купол" на Чукотке , у которых подозревают коронавирус , сообщает минздрав региона. Симптомов ОРВИ на сегодняшний день нет у двух человек с рудника "Купол" на, у которых подозревают, сообщает минздрав региона.

Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО в субботу сообщило, что у двух сотрудников рудника "Купол" есть подозрения на коронавирус. Один из них прибыл из Вероны, второй – контактировавший с ним работник. Обоих изолировали и взяли анализы. В понедельник пробы будут направлены в вирусологическую лабораторию "Вектор" в Новосибирске.

"Оба пациента с подозрением на коронавирус чувствуют себя хорошо. На сегодня у них нет никаких симптомов ОРВИ", - говорится в сообщении.

Как отметил в своем аккаунте в Instagram глава Чукотки Роман Копин , после выявления случая ОРВИ на "Куполе" действует карантин. "Туда вылетела бригада медиков окружной больницы и специалисты Роспотребнадзора. Для гарантии анализы возьмут у всех 866 сотрудников вахтового поселка", - написал он.

Ранее шестеро других сотрудников месторождения "Купол" были госпитализированы в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с прибывшим из Вероны. Результаты анализов на коронавирус у всех шестерых отрицательные.