Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T09:02+0300
https://ria.ru/20200316/1568649427.html
На Чукотке у двух человек с подозрением на коронавирус прошли симптомы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568151688_0:210:2895:1838_1036x0_80_0_0_eb1108fde4efd25557f51bcae1eb133e.jpg
РИА Новости

На Чукотке у двух человек с подозрением на коронавирус прошли симптомы

09:01 16.03.2020 (обновлено: 09:02 16.03.2020)
1545
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус
Отделение для людей с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Отделение для людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Симптомов ОРВИ на сегодняшний день нет у двух человек с рудника "Купол" на Чукотке, у которых подозревают коронавирус, сообщает минздрав региона.
Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО в субботу сообщило, что у двух сотрудников рудника "Купол" есть подозрения на коронавирус. Один из них прибыл из Вероны, второй – контактировавший с ним работник. Обоих изолировали и взяли анализы. В понедельник пробы будут направлены в вирусологическую лабораторию "Вектор" в Новосибирске.
"Оба пациента с подозрением на коронавирус чувствуют себя хорошо. На сегодня у них нет никаких симптомов ОРВИ", - говорится в сообщении.
Как отметил в своем аккаунте в Instagram глава Чукотки Роман Копин, после выявления случая ОРВИ на "Куполе" действует карантин. "Туда вылетела бригада медиков окружной больницы и специалисты Роспотребнадзора. Для гарантии анализы возьмут у всех 866 сотрудников вахтового поселка", - написал он.
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
08:00РИА Наука
Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека
Ранее шестеро других сотрудников месторождения "Купол" были госпитализированы в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с прибывшим из Вероны. Результаты анализов на коронавирус у всех шестерых отрицательные.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
311002
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаПроисшествия
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
Лента новостейМолния