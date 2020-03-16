В Башкирии из-за коронавируса срочно построят инфекционную больницу

"По моим данным, за границей находятся около четырех тысяч наших граждан. Необходимо провести работу по их возвращению, ни один житель региона не останется без внимания. Надо провести консультации с авиаперевозчиками на предмет возврата билетов заграничных, совместные решения принимать", - сказал Хабиров.