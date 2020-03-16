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В Башкирии из-за коронавируса срочно построят инфекционную больницу
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РИА Новости

В Башкирии из-за коронавируса срочно построят инфекционную больницу

08:58 16.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 16 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров завил, что власти региона за несколько месяцев построят новую инфекционную больницу на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Глава региона в понедельник подписал распоряжение о мерах профилактики для нераспространения коронавирусной инфекции на территории Башкирии.
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"Исключительно важное значение имеет строительство центра инфекционного, надо здесь предусмотреть самое нестандартное решение, мы готовы помогать строительному комплексу. Несколько месяцев, и он уже должен стоять", - сказал на совещании Хабиров.
Также по распоряжению главы, в регионе отменяются мероприятия с участием свыше одной тысячи человек, отменяются заграничные командировки и выезды госслужащих в те субъекты РФ, где эпидемиологическая ситуация несет угрозу.
"По моим данным, за границей находятся около четырех тысяч наших граждан. Необходимо провести работу по их возвращению, ни один житель региона не останется без внимания. Надо провести консультации с авиаперевозчиками на предмет возврата билетов заграничных, совместные решения принимать", - сказал Хабиров.
Глава региона попросил общественников и журналистов опираться только на официальную информацию о ситуации по распространению вируса и обещал информировать общественность.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанВОЗОбщество
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