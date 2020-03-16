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Летевших с зараженными COVID-19 жителями Кузбасса отправят на карантин
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РИА Новости

Летевших с зараженными COVID-19 жителями Кузбасса отправят на карантин

08:57 16.03.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудник аэропорта в медицинской маске в Международном аэропорту Сочи
Сотрудник аэропорта в медицинской маске в Международном аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Люди, летевшие в одном самолете с жителями Кузбасса, у которых выявлен новый коронавирус, в том числе 56 жителей Новосибирской области, отправляются под наблюдение на карантин, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. По данным регионального правительства на понедельник, восемь человек из группы контактных с зараженными коронавирусной инфекцией продолжают оставаться в карантине, новых случаев заражения в Кузбассе не выявлено.
"Два жителя Кемеровской области прилетели из Италии в Шереметьево и потом самолетом Москва - Новосибирск. Жители Новосибирской области, 56 человек, которые летели этим рейсом. Все те, кто летели этим рейсом - к ним выходили медработники, чтобы всех призвать к 14-дневному карантину. Пациентов с признаками ОРВИ среди них нет. Работа продолжается", - сказал Хальзов.
В свою очередь, замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что пока не всех пассажиров самолета в Новосибирской области посетили врачи, так как некоторые из них не проживают по прописке. Их просят самостоятельно обратиться к врачам для карантинных мероприятий.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КемеровоНовосибирская областьИталия
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