Летевших с зараженными COVID-19 жителями Кузбасса отправят на карантин

НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Люди, летевшие в одном самолете с жителями Кузбасса, у которых выявлен новый Люди, летевшие в одном самолете с жителями Кузбасса, у которых выявлен новый коронавирус , в том числе 56 жителей Новосибирской области , отправляются под наблюдение на карантин, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии . По данным регионального правительства на понедельник, восемь человек из группы контактных с зараженными коронавирусной инфекцией продолжают оставаться в карантине, новых случаев заражения в Кузбассе не выявлено.

"Два жителя Кемеровской области прилетели из Италии в Шереметьево и потом самолетом Москва - Новосибирск. Жители Новосибирской области, 56 человек, которые летели этим рейсом. Все те, кто летели этим рейсом - к ним выходили медработники, чтобы всех призвать к 14-дневному карантину. Пациентов с признаками ОРВИ среди них нет. Работа продолжается", - сказал Хальзов.

В свою очередь, замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что пока не всех пассажиров самолета в Новосибирской области посетили врачи, так как некоторые из них не проживают по прописке. Их просят самостоятельно обратиться к врачам для карантинных мероприятий.