В Пермском крае 264 человека поместили под наблюдение медиков

ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Более 260 человек находятся под медицинским наблюдением в Более 260 человек находятся под медицинским наблюдением в Пермском крае из-за того, что приехали из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу, сообщили РИА Новости в краевом министерстве здравоохранения.

В четверг, 12 марта, ведомство сообщало, что на карантин по коронавирусу отправлены 110 человек. В основном это были пассажиры международных рейсов, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции: КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии. Позднее этот список расширили, добавив в него Германию, Испанию и Францию.

"В Пермском крае на данный момент не выявлено новых заболевших COVID-19, под наблюдением медиков 264 человека. Это люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой, а также те, кто так или иначе контактировал с заболевшим", - рассказали в ведомстве.

На прошлой неделе в регионе был также подтвержден первый единичный случай заболевания COVID-19. Мужчина вернулся 10 марта из Франции. Результаты его анализов на наличие коронавирусной инфекции оказались положительными. Он был помещен в изолированную палату, проходит соответствующее лечение.