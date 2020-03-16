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2020-03-16T08:57+0300
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В Пермском крае 264 человека поместили под наблюдение медиков
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РИА Новости

В Пермском крае 264 человека поместили под наблюдение медиков

08:57 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик в защитной маске
Медик в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медик в защитной маске. Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Более 260 человек находятся под медицинским наблюдением в Пермском крае из-за того, что приехали из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу, сообщили РИА Новости в краевом министерстве здравоохранения.
В четверг, 12 марта, ведомство сообщало, что на карантин по коронавирусу отправлены 110 человек. В основном это были пассажиры международных рейсов, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции: КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии. Позднее этот список расширили, добавив в него Германию, Испанию и Францию.
"В Пермском крае на данный момент не выявлено новых заболевших COVID-19, под наблюдением медиков 264 человека. Это люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой, а также те, кто так или иначе контактировал с заболевшим", - рассказали в ведомстве.
На прошлой неделе в регионе был также подтвержден первый единичный случай заболевания COVID-19. Мужчина вернулся 10 марта из Франции. Результаты его анализов на наличие коронавирусной инфекции оказались положительными. Он был помещен в изолированную палату, проходит соответствующее лечение.
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