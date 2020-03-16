"Руспродсоюз" исключил возможность дефицита продуктов в России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу , рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ( "Руспродсоюз" ) Дмитрий Востриков.

"С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в РФ превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов", - сказал Востриков. "По нашим данным, заказы поставщиков ритейла не увеличились, только некоторые ритейлеры вышли с запросом на дополнительные, сверх плана, объемы поставок. Это свидетельствует о том, что спрос возрос, но не настолько сильно", - заметил он. Рынок больше беспокоит рост курса доллара, так как в себестоимости отечественных продуктов питания есть долларовая составляющая, завязанная на международные биржевые цены, добавил Востриков.

Сообщения о росте спроса на различные товары, в основном длительных сроков хранения, в магазинах из-за коронавируса появились в выходные. Между тем, по данным корреспондентов РИА Новости, посетивших более десятка магазинов в разных районах столицы, в целом обстановку в магазинах можно охарактеризовать как относительно спокойную.

По мнению Вострикова, информационный фон вокруг ситуации с коронавирусом, например, фотографии в соцсетях с пустыми полками в странах ЕС у многих приводят "к мыслям о том, что же будет у нас?". Определенную роль сыграла и привычка населения к тому, что рост курса доллара в определенной перспективе условно ведет к подорожанию продуктов.

Однако единственными, кто в настоящее время чувствует на себе определенные перегрузки, являются интернет-магазины, где срок исполнения заказа может достигать нескольких дней. Но рост объемов интернет-заказов и продаж на таком информационном фоне представляет из себя временную скупку определенных видов долгохранящихся продуктов и не будет долгим. "Если вы закупились мешком гречки или несколькими коробками макарон, понятно, что в ближайший год вы эти продукты покупать не будете", - заметил Востриков, обратив внимание, что такой скачок товарооборота, не влекущий увеличение спроса в дальнейшем, не лучшее явление для экономики.