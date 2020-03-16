В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

СОЧИ, 16 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности с ограничением массовых мероприятий введен в Сочи до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса, в городе создан оперативный штаб, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что ограничения введены в Сочи согласно постановлению губернатора Краснодарского края.
"В Сочи введен режим повышенной готовности… До 1 мая в Сочи полностью запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные, культурные и иные мероприятия. Аналогично запрет накладывается на мероприятия с участием студентов. Что касается городских мероприятий (спортивных, зрелищных, публичных и иных) для взрослых, их разрешено проводить только с ограничением - не более 1000 зрителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что режим повышенной готовности в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации может быть продлен или отменен досрочно.
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"В городе создан оперативный штаб и предприняты максимальные меры безопасности для предотвращения распространения новой инфекции 2019-nCoV. В состав оперативного штаба вошли 18 человек, в том числе представители минздрава, ГО и ЧС, МЧС, Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.