В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела

"Сегодня ночью в 00.10 (совпадает с мск - ред.) боевики обстреляли населенный пункт Безыменное из артиллерии калибром 122 миллиметра. В результате обстрела повреждена ЛЭП, обесточено три населенных пункта Саханка, Заиченко и Ленинское, без электричества остались более 400 абонентов. Экстренными службами проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - сказал представитель ведомства.