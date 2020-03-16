В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашённой Донецкой народной республики, повреждена линия электропередачи, обесточены три населенных пункта, сообщил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня ночью в 00.10 (совпадает с мск - ред.) боевики обстреляли населенный пункт Безыменное из артиллерии калибром 122 миллиметра. В результате обстрела повреждена ЛЭП, обесточено три населенных пункта Саханка, Заиченко и Ленинское, без электричества остались более 400 абонентов. Экстренными службами проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.