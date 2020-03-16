Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что из карантинного центра в Коммунарке сбежала женщина с подозрением на COVID-19, первые анализы на вирус у нее положительные.
"Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе. <...> Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителям проявлять гражданскую сознательность", — написал Проценко.
"Самое плохое в том, что от момента самовольного ухода до их поиска милицией такие пациенты представляют биологическую угрозу распространения вируса. Еще раз призываю наших пациентов к терпению и сознательности, а мы будем продолжать работать для вас", — цитируют Проценко в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Оперштаб также призывает всех беречь свое здоровье и проявить сознательность в случае возможного инфицирования. "Не подвергайте себя и своих близких опасности заражения", — говорится в сообщении штаба в официальном Telegram-канале.
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Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены около 60 человек.
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