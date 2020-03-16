Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T11:17+0300
https://ria.ru/20200316/1568648962.html
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568652012_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_cdf0476f356da79959336c42964659be.jpg
РИА Новости

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

08:45 16.03.2020 (обновлено: 11:17 16.03.2020)
74848
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что из карантинного центра в Коммунарке сбежала женщина с подозрением на COVID-19, первые анализы на вирус у нее положительные.
"Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе. <...> Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителям проявлять гражданскую сознательность", — написал Проценко.
"Самое плохое в том, что от момента самовольного ухода до их поиска милицией такие пациенты представляют биологическую угрозу распространения вируса. Еще раз призываю наших пациентов к терпению и сознательности, а мы будем продолжать работать для вас", — цитируют Проценко в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Оперштаб также призывает всех беречь свое здоровье и проявить сознательность в случае возможного инфицирования. "Не подвергайте себя и своих близких опасности заражения", — говорится в сообщении штаба в официальном Telegram-канале.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены около 60 человек.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
42489961679
Обсудить 103
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Происшествия
Популярные комментарии
Поймать, и на лесоповал
16 марта, 08:55
Анатолий Гамов
21515032011
В Китае за это - уголовная ответственность .
16 марта, 08:57
Владимир Казаев
207111015
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Все новое, все классно!: кадры из больничной палаты в Коммунарке
Пациентка рассказала о режиме и меню больницы в Коммунарке
Туристы в Хорватии
В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Прохожие на набережной реки Обь в Новосибирске
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
Лента новостейМолния