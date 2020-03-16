СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в Мексике

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первая жертва коронавируса, предположительно, зафиксирована в Первая жертва коронавируса, предположительно, зафиксирована в Мексике , сообщает местная газета Milenio

По данным издания, в воскресенье скончался 71-летний мексиканский бизнесмен по имени Хосе Кури. Ранее у него был подтвержден коронавирус после поездки в США.

Как сообщается, Кури являлся главой двух компаний Grupo Financiero Inbursa и Minera Frisco, а также входил в состав совета директоров еще семи компаний.

На данный момент власти не подтвердили официально, что причиной смерти мужчины стал именно коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Мексике подтверждено 53 случая коронавируса.

Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.