СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в Мексике

По данным издания, в воскресенье скончался 71-летний мексиканский бизнесмен по имени Хосе Кури. Ранее у него был подтвержден коронавирус после поездки в США.
Как сообщается, Кури являлся главой двух компаний Grupo Financiero Inbursa и Minera Frisco, а также входил в состав совета директоров еще семи компаний.
На данный момент власти не подтвердили официально, что причиной смерти мужчины стал именно коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Мексике подтверждено 53 случая коронавируса.
Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ, и заверяет, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.