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СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в Мексике
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РИА Новости

СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в Мексике

08:41 16.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первая жертва коронавируса, предположительно, зафиксирована в Мексике, сообщает местная газета Milenio.
По данным издания, в воскресенье скончался 71-летний мексиканский бизнесмен по имени Хосе Кури. Ранее у него был подтвержден коронавирус после поездки в США.
Как сообщается, Кури являлся главой двух компаний Grupo Financiero Inbursa и Minera Frisco, а также входил в состав совета директоров еще семи компаний.
На данный момент власти не подтвердили официально, что причиной смерти мужчины стал именно коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Мексике подтверждено 53 случая коронавируса.
Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.
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