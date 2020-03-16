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У сотрудника производственного предприятия Еревана выявили коронавирус
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РИА Новости

У сотрудника производственного предприятия Еревана выявили коронавирус

08:41 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕРЕВАН, 16 мар – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у сотрудника одного из производственных предприятий Еревана, сообщил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Накануне случай коронавируса выявлен в одном из производственных предприятий Еревана. Проведены работы для выявления и изоляции контактировавших с заразившимся лиц", - написал премьер в Facebook.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 28 случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
120001
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
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