У сотрудника производственного предприятия Еревана выявили коронавирус

"Накануне случай коронавируса выявлен в одном из производственных предприятий Еревана. Проведены работы для выявления и изоляции контактировавших с заразившимся лиц", - написал премьер в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.