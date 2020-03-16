У сотрудника производственного предприятия Еревана выявили коронавирус

ЕРЕВАН, 16 мар – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у сотрудника одного из производственных предприятий Еревана, сообщил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Накануне случай коронавируса выявлен в одном из производственных предприятий Еревана. Проведены работы для выявления и изоляции контактировавших с заразившимся лиц", - написал премьер в Facebook.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 28 случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса