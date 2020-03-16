Под Мурманском отменили мероприятия численностью более ста человек

Кроме того, он отметил, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с участием иностранных гостей. Решение о дистанционном обучении школьников пока не принято, добавил Чибис. В Мурманской области пока не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.