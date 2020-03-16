Под Мурманском отменили мероприятия численностью более ста человек

МУРМАНСК, 16 мар – РИА Новости. Власти Мурманской области отменили все культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек и запретили выезд всех делегаций за пределы области и страны, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"В связи с распространением коронавирусной инфекции в других регионах и за пределами нашей страны мы приняли решение отменить все культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек. Второе – запретить выезд всех делегаций – и детских, и взрослых за пределы Мурманской области и за рубеж", – сказал Чибис.
Кроме того, он отметил, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с участием иностранных гостей. Решение о дистанционном обучении школьников пока не принято, добавил Чибис. В Мурманской области пока не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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