Приезжающих в Пекин пассажиров обязали проходить карантин за свой счет

Ранее заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй сообщила, что в обязательный карантин будут направлять даже пассажиров без наличия симптомов заболевания. Во время карантина расходы будут покрываться за свой счет. И только при особых условиях власти после полного медицинского обследования могут разрешить проходить домашний карантин.