Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T08:28+0300
https://ria.ru/20200316/1568648425.html
Приезжающих в Пекин пассажиров обязали проходить карантин за свой счет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568201635_0:170:3001:1858_1036x0_80_0_0_f3cc6577599f798348413b3b7dada7fb.jpg
РИА Новости

Приезжающих в Пекин пассажиров обязали проходить карантин за свой счет

08:28 16.03.2020
662
© REUTERS / Thomas PeterОфицер службы безопасности в зале прилета аэропорта Пекина
Офицер службы безопасности в зале прилета аэропорта Пекина
© REUTERS / Thomas Peter
Офицер службы безопасности в зале прилета аэропорта Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Все без исключения пассажиры международных рейсов, прибывающие в Пекин, обязаны пройти 14-дневный карантин в специально отведенных для этого гостиницах за свой счет, напомнили в понедельник в посольстве России в Китае.
Ранее заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй сообщила, что в обязательный карантин будут направлять даже пассажиров без наличия симптомов заболевания. Во время карантина расходы будут покрываться за свой счет. И только при особых условиях власти после полного медицинского обследования могут разрешить проходить домашний карантин.
"По информации пекинских властей, с 16 марта пассажирам всех международных авиарейсов, прибывающих в Пекин из зарубежных стран, предписано прохождение 14-дневного карантина в специально отведенных гостиницах за личный счет", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве сообщили, что санитарный контроль пассажиров международных рейсов организован в зоне D терминала 3 аэропорта "Шоуду", где осуществляется первичный осмотр (термометрия) и заполняются медицинские анкеты. При отсутствии характерных симптомов и истории близкого контакта с больными COVID-19 прибывающие в Пекин лица на автобусах аэропорта перевозятся в специальный распределительный центр, созданный на базе нового филиала Пекинского ЭКСПО-центра (China International Exhibition Center).
"Оттуда гости и жители китайской столицы доставляются до специально отведенных гостиниц для прохождения обязательного 14-дневного карантина. Проживание в указанных гостиницах оплачивается лицами, помещенными под карантин, самостоятельно", - подчеркнули в российском посольстве.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1212042
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ПекинВ мире
Рекомендуем
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Тэгу
Южная Корея ужесточила процедуру въезда из России из-за коронавируса
Главврач Коммунарки прокомментировал побег пациентов из стационара
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии
Камчатка
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Города мира. Гонконг
Китай снимает ограничения мобильности со спадом COVID-19
Пассажиры на Казанском вокзале в Москве
Мишустин рассказал о распространении коронавируса в России
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Прилетевших из Сеула россиян отпустили из карантина под Ташкентом
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос
Сотрудница школы проводит санитарную обработку класса в школе города Читы
В Госдуме предложили отменить контрольные в школах из-за коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
У сотрудника производственного предприятия Еревана выявили коронавирус
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
В магазине детских игрушек
Disney закроет магазины и отели в Северной Америке из-за коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае назвали число ввозных случаев коронавируса в страну за сутки
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
Трамп объяснил очереди в аэропортах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
Лента новостейМолния