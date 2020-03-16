Приезжающих в Пекин пассажиров обязали проходить карантин за свой счет

ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Все без исключения пассажиры международных рейсов, прибывающие в Пекин, обязаны пройти 14-дневный карантин в специально отведенных для этого гостиницах за свой счет, напомнили в понедельник в посольстве России в Китае.
Ранее заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй сообщила, что в обязательный карантин будут направлять даже пассажиров без наличия симптомов заболевания. Во время карантина расходы будут покрываться за свой счет. И только при особых условиях власти после полного медицинского обследования могут разрешить проходить домашний карантин.
"По информации пекинских властей, с 16 марта пассажирам всех международных авиарейсов, прибывающих в Пекин из зарубежных стран, предписано прохождение 14-дневного карантина в специально отведенных гостиницах за личный счет", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве сообщили, что санитарный контроль пассажиров международных рейсов организован в зоне D терминала 3 аэропорта "Шоуду", где осуществляется первичный осмотр (термометрия) и заполняются медицинские анкеты. При отсутствии характерных симптомов и истории близкого контакта с больными COVID-19 прибывающие в Пекин лица на автобусах аэропорта перевозятся в специальный распределительный центр, созданный на базе нового филиала Пекинского ЭКСПО-центра (China International Exhibition Center).
"Оттуда гости и жители китайской столицы доставляются до специально отведенных гостиниц для прохождения обязательного 14-дневного карантина. Проживание в указанных гостиницах оплачивается лицами, помещенными под карантин, самостоятельно", - подчеркнули в российском посольстве.
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