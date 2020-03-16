Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T08:47+0300
https://ria.ru/20200316/1568648330.html
Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416167_0:98:2780:1662_1036x0_80_0_0_9f145e0d009cdd9dba6ec990b4c85d76.jpg
РИА Новости

Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос

08:32 16.03.2020 (обновлено: 08:47 16.03.2020)
16770
© РИА Новости / Брайан СмитТрейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, а стоимость марки Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,57%, до 32,64 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,12%, до 31,43 доллара за баррель.
Добыча нефти
08:00
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса в мире и его влияние на спрос на нефть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
"Страх остается главной проблемой в этом вопросе, поскольку участники рынка по-прежнему не уверены, что смягчение кредитно-денежной политики и вливание ликвидности решат существенный кризис в сфере здравоохранения", - сказала агентству Рейтер главный экономист OCBC Bank Селена Линг (Selena Ling).
Федеральная резервная система (ФРС) США неожиданно снизила процентные ставки второй раз за месяц, до 0-0,25%, начиная с 16 марта.
28446311
Обсудить 7
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Цены на нефтьBrentЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Люди в медицинских масках
Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса
Легендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У американского моряка заподозрили коронавирус
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Белоруссия пока не приняла решение по закрытию границы с Россией
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Ситуация в Мадриде, Испания
Ученые предложили метод иммунотерапии коронавируса
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
Лента новостейМолния