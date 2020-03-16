Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, а стоимость марки Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, а стоимость марки Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,57%, до 32,64 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,12%, до 31,43 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса в мире и его влияние на спрос на нефть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

"Страх остается главной проблемой в этом вопросе, поскольку участники рынка по-прежнему не уверены, что смягчение кредитно-денежной политики и вливание ликвидности решат существенный кризис в сфере здравоохранения", - сказала агентству Рейтер главный экономист OCBC Bank Селена Линг (Selena Ling).