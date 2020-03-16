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В Москве в понедельник ожидается до шести градусов тепла
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РИА Новости

В Москве в понедельник ожидается до шести градусов тепла

08:05 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское"
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух в российской столице прогреется до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, в Москве максимальная температура плюс 4-6, по области - плюс 2-7",- сказал Синенков.
Метеоролог также отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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