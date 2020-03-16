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Граждане Армении вернулись из Рима в Ереван чартерным рейсом
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РИА Новости

Граждане Армении вернулись из Рима в Ереван чартерным рейсом

08:00 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 мар – РИА Новости. Граждане Армении вернулись в ночь на понедельник из Рима в Ереван чартерным рейсом, сразу после возвращения они помещены на карантин из-за коронавируса, сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян.
"Наши соотечественники благополучно прибыли в Ереван из Рима чартерным рейсом авиакомпании Atlantis European Airways. Они в порядке изоляции перевезены в место особого проживания, где подлежат карантинному режиму в течение 14 дней", - написал Авинян в Facebook. Количество пассажиров авиарейса он не назвал.
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