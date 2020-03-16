Граждане Армении вернулись из Рима в Ереван чартерным рейсом

"Наши соотечественники благополучно прибыли в Ереван из Рима чартерным рейсом авиакомпании Atlantis European Airways. Они в порядке изоляции перевезены в место особого проживания, где подлежат карантинному режиму в течение 14 дней", - написал Авинян в Facebook. Количество пассажиров авиарейса он не назвал.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 28 случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса