В Кузбассе восемь человек остаются в карантине из-за коронавируса

"Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Кузбасса не выявлено… У одного пациента из группы "контактных", находящейся со вчерашнего дня под медицинским наблюдением, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Остальные восемь человек продолжают находиться в строгом карантине", – говорится в сообщении.