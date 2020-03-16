В Кузбассе восемь человек остаются в карантине из-за коронавируса

КЕМЕРОВО, 16 мар – РИА Новости. Восемь человек из группы контактных с зараженными коронавирусной инфекцией продолжают оставаться в карантине, новых случаев заражения в Кузбассе не выявлено, сообщается в Telegram-канале регионального правительства, посвященном ситуации с заболеванием.
В субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. Еще четверо контактных в субботу находились под медицинским наблюдением. В воскресенье стало известно еще о пяти пациентах, общавшихся с контактными. Таким образом, под медицинским наблюдением в Кузбассе находились девять человек.
"Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Кузбасса не выявлено… У одного пациента из группы "контактных", находящейся со вчерашнего дня под медицинским наблюдением, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Остальные восемь человек продолжают находиться в строгом карантине", – говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние двоих пациентов, зараженных коронавирусом и находящихся на лечении в инфекционной больнице, за минувшие сутки незначительно улучшилось.
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