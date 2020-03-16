В Туве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится из-за коронавируса в Туве, сообщил на заседании правительства глава региона Шолбан Кара-оол.
"Ввести на территории республики Тыва режим функционирования "Повышенная готовность" …с 0.00 17 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года. В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции режим может быть продлен либо отменен досрочно", - сказал Кара-оол.
По данным управления Роспотребнадзора республики, в Туве больных новой коронавирусной инфекцией нет.
Он также сообщил о решении запретить проведение межшкольных, межмуниципальных мероприятий с участием школьников и студентов, а органам местного самоуправления по возможности сократить проведение массовых мероприятий. Такие мероприятия рекомендовано проводить без зрителей или в видеоформате.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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