В Туве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

"Ввести на территории республики Тыва режим функционирования "Повышенная готовность" …с 0.00 17 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года. В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции режим может быть продлен либо отменен досрочно", - сказал Кара-оол.

Он также сообщил о решении запретить проведение межшкольных, межмуниципальных мероприятий с участием школьников и студентов, а органам местного самоуправления по возможности сократить проведение массовых мероприятий. Такие мероприятия рекомендовано проводить без зрителей или в видеоформате.