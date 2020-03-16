Бурятские шаманы попросили остановить коронавирус

КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Шаманы Шаманы Бурятии во время обряда, посвященного всеобщему благополучию, попросили остановить коронавирус , сообщила РИА Новости представитель шаманской организации "Тэнгэри" Людмила Андрианова.

"На обряде шаманы Бурятии попросили остановить коронавирус. Это была одна из просьб. Обряд в целом был направлен на всеобщее благополучие людей", - сказала Андрианова.

Она отметила, что обряды о всеобщем благополучии проводятся шаманами регулярно.

Ранее минздрав республики сообщил, что в Бурятии случаев коронавируса не зафиксировано, а распространяемая в сети информация о заболевании - фейк.

По данным минздрава, продолжается работа по обеспечению готовности медицинских организаций к оказанию медицинской помощи при выявлении коронавирусной инфекции.

Организована круглосуточная горячая линия для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV).