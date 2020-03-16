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Бурятские шаманы попросили остановить коронавирус
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РИА Новости

Бурятские шаманы попросили остановить коронавирус

07:44 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для выявления коронавируса
Тест-система для выявления коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления коронавируса
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Шаманы Бурятии во время обряда, посвященного всеобщему благополучию, попросили остановить коронавирус, сообщила РИА Новости представитель шаманской организации "Тэнгэри" Людмила Андрианова.
"На обряде шаманы Бурятии попросили остановить коронавирус. Это была одна из просьб. Обряд в целом был направлен на всеобщее благополучие людей", - сказала Андрианова.
Она отметила, что обряды о всеобщем благополучии проводятся шаманами регулярно.
Ранее минздрав республики сообщил, что в Бурятии случаев коронавируса не зафиксировано, а распространяемая в сети информация о заболевании - фейк.
По данным минздрава, продолжается работа по обеспечению готовности медицинских организаций к оказанию медицинской помощи при выявлении коронавирусной инфекции.
Организована круглосуточная горячая линия для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаРеспублика БурятияОбщество
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