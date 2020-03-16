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В Хабаровске вышедший на пробежку полицейский спас тонущего пенсионера
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РИА Новости

В Хабаровске вышедший на пробежку полицейский спас тонущего пенсионера

07:41 16.03.2020 (обновлено: 09:40 16.03.2020)
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© Фото : МВД РоссииСтарший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу майор полиции Владимир Зубков
Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу майор полиции Владимир Зубков
© Фото : МВД России
Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу майор полиции Владимир Зубков
ХАБАРОВСК, 16 мар – РИА Новости. Сотрудник транспортной полиции в Хабаровске во время утренней пробежки спас пенсионера, который провалился в полынью на реке Амур, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по ДФО майор полиции Владимир Зубков спас жителя города Хабаровска, тонувшего в реке Амур", - сказала Волк.
По ее словам, во время утренней пробежки по дамбе реки полицейский услышал крик о помощи и увидел в 100 метрах от берега пожилого мужчину, который провалился под лед. Зубков поспешил на помощь утопающему. Он ползком добрался до полыньи, кинул обессилевшему пенсионеру веревку, оказавшуюся под рукой, и вытащил его из ледяной воды.
"Мужчина полностью промок, его одежда покрылась льдом и сковала движения. Полицейский принес замерзшего пенсионера к себе домой, дал сухую одежду, напоил горячим чаем и отвез к родным", - отметила Волк.
Как пояснили РИА Новости в УТМВД РФ по ДФО, хабаровчанин провалился в полынью, когда шел через замерзший Амур на свою дачу, расположенную на острове посреди реки. По словам пенсионера, ранее он уже ходил этим путем на дачу.
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