В консульство России в Нью-Йорке приостановили доступ граждан

НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Доступ граждан в генконсульство России в Доступ граждан в генконсульство России в Нью-Йорке приостанавливается с понедельника из-за угрозы коронавируса , сообщается на странице учреждения в Facebook

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в США ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере в силу непредвиденных объективных причин обеспечить безопасность здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в генконсульство России в Нью-Йорке для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в сообщении.

Для обращений в экстренных ситуациях, среди которых угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи, россиянам рекомендуют связываться с дежурным консульским сотрудником по телефону +19176127842.

Консультацию по консульским вопросам в рабочие часы можно получить по телефону +12123480750, говорится в сообщении.

Как сообщил ранее мэр Нью-Йорка, в городе уже пять человек скончались от коронавируса.