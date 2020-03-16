В консульство России в Нью-Йорке приостановили доступ граждан

НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Доступ граждан в генконсульство России в Нью-Йорке приостанавливается с понедельника из-за угрозы коронавируса, сообщается на странице учреждения в Facebook.
"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в США ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере в силу непредвиденных объективных причин обеспечить безопасность здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в генконсульство России в Нью-Йорке для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в сообщении.
Для обращений в экстренных ситуациях, среди которых угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи, россиянам рекомендуют связываться с дежурным консульским сотрудником по телефону +19176127842.
Консультацию по консульским вопросам в рабочие часы можно получить по телефону +12123480750, говорится в сообщении.
Как сообщил ранее мэр Нью-Йорка, в городе уже пять человек скончались от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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