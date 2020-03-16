Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T07:39+0300
https://ria.ru/20200316/1568647452.html
В Якутии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27d777ceacabf00aa7928ffca8e48d14.jpg
РИА Новости

В Якутии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия

07:39 16.03.2020
1390
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Глава Якутии поручил отменить массовые мероприятия за исключением международного кинофестиваля из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В понедельник на планерном совещании с членами кабмина глава региона Айсен Николаев поручил принять необходимые превентивные меры, в том числе отменить все запланированные массовые мероприятия, обеспечить население медицинскими масками.
"Ситуация с коронавирусом в стране и в целом в мире ухудшается. Несмотря на то, что случаев заражения в республике нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей", – приводятся в сообщении слова Николаева.
При этом он отметил, что в столице республики пройдет Якутский международный кинофестиваль, а все остальные мероприятия будут отменены.
"Вице-премьер Ольга Балабкина сообщила, что высшие и средние учебные заведения, школы, детские сады будут работать в привычном режиме, но не исключила вероятность перехода на дистанционное обучение при негативном исходе", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по информации регионального министерства здравоохранения на 16 марта, в Якутии нет пациентов с подозрением на коронавирус и людей с положительными результатами анализов на него. Шестой Якутский международный кинофестиваль должен пройти с 18 по 22 марта.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
211005
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЯкутияВ мире
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Туристы в Хорватии
В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
Лента новостейМолния