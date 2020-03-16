В Якутии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия

"Ситуация с коронавирусом в стране и в целом в мире ухудшается. Несмотря на то, что случаев заражения в республике нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей", – приводятся в сообщении слова Николаева.