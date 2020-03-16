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В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
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РИА Новости

В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине

07:35 16.03.2020 (обновлено: 07:36 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для определения коронавируса
Тест-система для определения коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест-система для определения коронавируса
НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
"Все прибывшие из неблагополучных стран находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на сегодняшний день 543 человека находятся под медицинским наблюдением. В случае если проявляются симптомы ОРВИ оперативно принимается решение о госпитализации и берутся необходимые медицинские анализы", - сказал чиновник, который также является руководителем регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В свою очередь, губернатор Андрей Травников сообщил, что в минувшую пятницу подписал специальное распоряжение о дополнительных мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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"Не проводить по возможности мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, в том числе в страны ближнего зарубежья и соблюдать элементарные правила гигиены и настороженность. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Лучше обратиться к врачу", - сказал глава региона.
Он отметил, что особое внимание нужно обратить на информирование населения и руководителей организаций и учреждений. "Информированности много не бывает. Больше недели назад мы выявили случай, когда в одной из новосибирских школ была запланирована поездка – тур по странам Европы. К счастью, это было своевременно выявлено и остановлено", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНовосибирская областьОбщество
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