В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине

НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Более 500 человек, недавно прибывших в Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

"Все прибывшие из неблагополучных стран находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на сегодняшний день 543 человека находятся под медицинским наблюдением. В случае если проявляются симптомы ОРВИ оперативно принимается решение о госпитализации и берутся необходимые медицинские анализы", - сказал чиновник, который также является руководителем регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В свою очередь, губернатор Андрей Травников сообщил, что в минувшую пятницу подписал специальное распоряжение о дополнительных мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Не проводить по возможности мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, в том числе в страны ближнего зарубежья и соблюдать элементарные правила гигиены и настороженность. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Лучше обратиться к врачу", - сказал глава региона.

Он отметил, что особое внимание нужно обратить на информирование населения и руководителей организаций и учреждений. "Информированности много не бывает. Больше недели назад мы выявили случай, когда в одной из новосибирских школ была запланирована поездка – тур по странам Европы. К счастью, это было своевременно выявлено и остановлено", - сказал он.