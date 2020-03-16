В Бурятии назвали фейком информацию о коронавирусе в республике

"В Бурятии на 16.03.2020 случаев коронавируса не зафиксировано. Накануне в мессенджерах и социальных сетях распространялась информация о том, что в Бурятии зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Минздрав Бурятии данную информацию опровергает", - говорится в сообщении.