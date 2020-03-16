В Бурятии назвали фейком информацию о коронавирусе в республике

КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Случаев заражения коронавирусом на территории Бурятии не зарегистрировано, распространяемая в интернете информация о заболевании в регионе - фейк, сообщает минздрав республики.
"В Бурятии на 16.03.2020 случаев коронавируса не зафиксировано. Накануне в мессенджерах и социальных сетях распространялась информация о том, что в Бурятии зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Минздрав Бурятии данную информацию опровергает", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, продолжается работа по обеспечению готовности медицинских организаций к оказанию медицинской помощи при выявлении коронавирусной инфекции.
Организована круглосуточная горячая линия для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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