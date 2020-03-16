Пациентка рассказала о режиме и меню больницы в Коммунарке

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В больнице для пациентов с подозрением на В больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке врачи и медсестры меняются каждый день, персонал в масках, респираторах и очках, кормят пять раз в день, принимают передачи до 22 часов, рассказала РИА Новости Катерина Назарова, которая находится там уже неделю.

Она попала в "Коммунарку" по собственной инициативе, хотя и не подозревала, что звонок на горячую линию обернется двухнедельным карантином.

© Фото : Катерина Назарова Больница для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке © Фото : Катерина Назарова Больница для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке

Добро пожаловать на две недели

Катерина вернулась из Италии, куда уезжала с небольшой простудой, еще в самом конце февраля и десять дней сидела дома на добровольном карантине. По ее словам, у нее был небольшой кашель, температура — от 36,6 до 37, и 8 марта она вызвала бригаду скорой помощи, надеясь сдать тест на коронавирус.

"Они приехали с тестом, тест сделали, но очень долго не могли понять, что со мной делать дальше. Тогда еще, похоже, не все было ясно, эта бригада первый раз выезжала по "короне". Звонили раз 20, наверное, в разные инстанции, пытаясь выяснить самую последнюю информацию, в итоге сказали, что нужно ехать в "Коммунарку", где сделают еще один тест, дадут справку и отпустят. Я согласилась, думала, что сразу уеду. Но в больнице врач, услышав про Италию, сказал: "Добро пожаловать на 14 дней". То, что я уже десять дней была дома на карантине, никакой роли не сыграло", — рассказывает девушка.

"Никогда не обследовали так, как здесь"

Обследование началось сразу же, говорит она. "Меня еще никогда не обследовали так, как здесь. Взяли много анализов. Еще в приемном отделении сразу взяли мазки из носа и горла на коронавирус, кровь из вены, мочу в две пробирки, сделали ЭКГ, компьютерную томографию легких. Недавно еще взяли кровь на биохимию", — говорит Катерина.

Проблемы, по ее словам, возникли с точностью измерения температуры: "Замерили сначала дистанционно тепловым термометром — показал 37,8. Но потом уже в палате перемерили спиртовым градусником, получилось 37,1. Здесь спиртовые градусники, они как ртутные, только их надо странно трясти в специальной пластиковой колбочке", — сказала девушка.

По ее рассказу, такая разница в измерениях была несколько раз, поэтому она всегда просит перемеривать спиртовыми: "Но их на всех не хватает, их забирают, но потом стерилизуют, возвращают влажными, так что в принципе нормально".

При этом лазерный термометр, который стали использовать позже, показывал очень точно — так же, как и спиртовой. Температуру измеряют несколько раз в сутки, первый раз будят в 5:30 утра, затем во время вечернего обхода.

Особого лечения для пациентов с подозрением на коронавирус нет. "Выдали две таблетки амброксола от кашля и пузырек хлоргексидина. Тесты делаются на первый, третий и десятый день, то есть после первого теста, даже если он отрицательный, выйти из больницы нереально", — говорит Катерина.

"С медсестрами можно поржать"

Персонал в "Коммунарке" очень заботливый, иногда даже слишком, говорит девушка: один-два раза моют пол и все поверхности с хлоркой, хотя пару раз протирали небрежно, но обычно тщательно. Раз пять спрашивают, нет ли мусора.

"Что касается процедур, то все очень внимательные и заботливые, очень по-человечески все, с медсестрами можно поржать даже, когда приходят температуру мерить", — рассказывает девушка.

"У нас на этаже "чисто" — то есть только люди с ОРВИ, простудой. Подтвержденных с "короной" нет, говорят, что они в другом корпусе. Персонал весь в масках, респираторах и очках. Но все зависит от человека — поскольку у нас на этаже "чисто", многие ходят без очков или с приподнятыми очками. Но с открытыми лицами, чтобы были открыты рот или нос, — такого я не видела. Врачи тоже ходят, ко мне один раз заходил врач в полном обмундировании и в маске, респираторе. И за все это время — я лежу здесь неделю — я только двух людей видела два раза. Все остальные врачи и медсестры — каждый раз новые", — говорит Катерина.

© Фото : Катерина Назарова Больница для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке © Фото : Катерина Назарова Больница для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке

Коридоры, как в Umbrella Corporation

По ее словам, больница очень современная.

"Выглядит круто, сразу видно, что она новая. Коридоры широкие и пустынные, как в Umbrella Corporation из Resident Evil. Лежу в двухместной палате одна. В палате есть свой санузел с душем, плазменный телевизор", — рассказывает Катерина.

"Бокс с общим предбанником, дальше двери в палаты. За стенкой во второй палате еще одна девочка. Виделись раза два, когда медсестры просили забрать еду с тележки, хотя обычно всегда сами заносят в палату", — добавляет она.

© Фото : Катерина Назарова Питание в больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке © Фото : Катерина Назарова Питание в больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке

Яблочные чипсы — огонь!

С питанием в "Коммунарке" все нормально, кормят пять раз в день: завтрак в девять утра, второй завтрак в 11, обед в 14, полдник в 16 и ужин в 18 часов. Сначала ей все нравилось, но за эти дни меню поднадоело — не домашнее питание: некоторые блюда вкусные, некоторые не очень нравятся, хотя особых претензий к качеству нет.

"Борщ вегетарианский, вермишелевый суп с курицей, на второе и ужин горячие блюда — фрикадельки, треска, куриная ножка, гуляш, на гарнир — макароны, овощные рагу, овощи свежие тоже дают. Но не все блюда вкусные. А вот завтраки все нравятся, очень вкусные творожные запеканки, омлет с сосиской; пару раз были каши — гречка и манка. Яблочные чипсы — вообще огонь! На полдник — кефир. Соки дают тоже", — говорит Катерина.

© Фото : Катерина Назарова Питание в больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке © Фото : Катерина Назарова Питание в больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке

Не как в других больницах

Вся еда — в индивидуальных одноразовых контейнерах, кипяток приносят каждому отдельно и наливают в чашку. Это не единственное отличие от режима обычных больниц, которое заметила Катерина, — с передачами гораздо проще: "Передачи разрешены. И сделано очень классно, не как в обычных больницах, где можно с двух до пяти. Здесь передачу можно привезти с утра и до 22 часов. Разносят их каждые два-четыре часа. Друзья привезли сумку — и через полчаса уже все у меня в палате было".

Общение с родными и друзьями — только виртуальное. "На всякий случай, когда увозили на скорой, я захватила с собой ноутбук, продолжаю работать удаленно. Работаю с девяти до 18, после шести вечера на компьютере могу посмотреть фильмы, есть с собой пара книжек. И конечно, спасает телефон — разговариваю, переписываюсь в соцсетях", — говорит девушка.