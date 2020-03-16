В Хабаровске ТЦ эвакуировали из-за дыма от пожара в соседнем здании

"На момент прибытия пожарных на место вызова установлено, что горит обшивка отдельно стоящего складского помещения за зданием торгово-развлекательного центра "Юбилейный". Угрозы зданию ТРЦ нет, однако наблюдалось сильное задымление и дым порывами ветра отнесло к торговому центру. Поэтому еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений торговый комплекс самостоятельно покинуло порядка 70 человек", - говорится в сообщении.