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В Хабаровске ТЦ эвакуировали из-за дыма от пожара в соседнем здании
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РИА Новости

В Хабаровске ТЦ эвакуировали из-за дыма от пожара в соседнем здании

07:10 16.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 мар – РИА Новости. Склад, расположенный рядом с торговым центром "Юбилейный", горел в понедельник в Хабаровске, из-за сильного задымления здание магазина покинули 70 человек, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что сообщение о пожаре на складе по улице Шкотова поступило утром в понедельник.
"На момент прибытия пожарных на место вызова установлено, что горит обшивка отдельно стоящего складского помещения за зданием торгово-развлекательного центра "Юбилейный". Угрозы зданию ТРЦ нет, однако наблюдалось сильное задымление и дым порывами ветра отнесло к торговому центру. Поэтому еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений торговый комплекс самостоятельно покинуло порядка 70 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что менее чем за час пожар был полностью потушен. Погибших и пострадавших в происшествии нет. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
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